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Рома - Торино 13 Ноября прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
13 Ноября 2022 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 15-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия)
Рома
Торино

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рома - Торино, которое состоится 13 Ноября 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Рома
      Рим
      Торино
      Турин
      Главные тренеры
      ПортугалияЖозе Моуринью
      ХорватияИван Юрич
      История личных встреч
      20.05.2022 Италия - Серия А Тур 38 Торино0 : 3Рома
      28.11.2021 Италия - Серия А Тур 14 Рома1 : 0Торино
      18.04.2021 Италия - Серия А Тур 31 Торино3 : 1Рома
      17.12.2020 Италия - Серия А Тур 12 Рома3 : 1Торино
      29.07.2020 Италия - Серия А Тур 37 Торино2 : 3Рома
      05.01.2020 Италия - Серия А Тур 18 Рома0 : 2Торино
      19.01.2019 Италия - Серия А Тур 20 Рома3 : 2Торино
      19.08.2018 Италия - Серия А Тур 1 Торино0 : 1Рома
      09.03.2018 Италия - Серия А Тур 28 Рома3 : 0Торино
      20.12.2017 Кубок Италии 1/8 финала Рома1 : 2Торино
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи15132037-124191,1
      2
      Лига чемпионов
      		Лацио1493226-83071,4
      3
      Лига чемпионов
      		Милан1493227-143071,4
      4
      Лига чемпионов
      		Ювентус1484221-72866,7
      5
      Лига Европы
      		Интер М1490531-202764,3
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Аталанта1483320-122764,3
      7 Рома1482417-132661,9
      8 Удинезе1566324-172453,3
      9 Торино1462615-162047,6
      10 Болонья1554620-251942,2
      11 Фиорентина1454517-181945,2
      12 Салернитана1445519-211740,5
      13 Эмполи1545612-191737,8
      14 Сассуоло1544715-221635,6
      15 Лечче1536614-171533,3
      16 Монца1441913-221331,0
      17 Специя1424812-251023,8
      18
      Зона вылета
      		Кремонезе1507811-26715,6
      19
      Зона вылета
      		Сампдория1513116-27613,3
      20
      Зона вылета
      		Верона14121111-27511,9

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