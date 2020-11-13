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Майнц - Айнтрахт 13 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мева-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
13 Ноября 2022 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Роберт Шредер (Ганновер, Германия)
Майнц
Айнтрахт Ф

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Айнтрахт Ф, которое состоится 13 Ноября 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Мева-Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Майнц
      Майнц
      Айнтрахт Ф
      Франкфурт-на-Майне
      Главные тренеры
      ДанияБо Свенссон
      АвстрияОливер Гласнер
      История личных встреч
      14.05.2022 Германия - Бундеслига Тур 34 Майнц2 : 2Айнтрахт Ф
      18.12.2021 Германия - Бундеслига Тур 17 Айнтрахт Ф1 : 0Майнц
      09.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 32 Айнтрахт Ф1 : 1Майнц
      09.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 15 Майнц0 : 2Айнтрахт Ф
      06.06.2020 Германия - Бундеслига Тур 30 Айнтрахт Ф0 : 2Майнц
      02.12.2019 Германия - Бундеслига Тур 13 Майнц2 : 1Айнтрахт Ф
      12.05.2019 Германия - Бундеслига Тур 33 Айнтрахт Ф0 : 2Майнц
      19.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 16 Майнц2 : 2Айнтрахт Ф
      17.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 27 Айнтрахт Ф3 : 0Майнц
      07.02.2018 Кубок Германии 1/4 финала Айнтрахт Ф3 : 0Майнц
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бавария15104149-133475,6
      2
      Лига чемпионов
      		РБ Лейпциг1584330-212862,2
      3
      Лига чемпионов
      		Унион1483323-162764,3
      4
      Лига чемпионов
      		Фрайбург1483321-162764,3
      5
      Лига Европы
      		Айнтрахт Ф1482431-232661,9
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Боруссия Д1581625-212555,6
      7 Вольфсбург1565424-202351,1
      8 Боруссия М1564528-242248,9
      9 Вердер1563625-272146,7
      10 Хоффенхайм1553722-221840,0
      11 Байер1553725-261840,0
      12 Майнц1453618-231842,9
      13 Кёльн1545621-291737,8
      14 Аугсбург1543818-261533,3
      15 Герта1535719-221431,1
      16 Штутгарт1535718-271431,1
      17
      Зона вылета
      		Бохум15411014-361328,9
      18
      Зона вылета
      		Шальке-0415231013-32920,0

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