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Фрайбург - Унион 13 Ноября прямая трансляция

Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
13 Ноября 2022 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия)
Фрайбург
Унион

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Унион, которое состоится 13 Ноября 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Фрайбург
      Фрайбург
      Унион
      Берлин
      Главные тренеры
      ГерманияКристиан Штрайх
      ШвейцарияУрс Фишер
      История личных встреч
      07.05.2022 Германия - Бундеслига Тур 33 Фрайбург1 : 4Унион
      15.12.2021 Германия - Бундеслига Тур 16 Унион0 : 0Фрайбург
      20.02.2021 Германия - Бундеслига Тур 22 Фрайбург0 : 1Унион
      24.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 5 Унион1 : 1Фрайбург
      07.03.2020 Германия - Бундеслига Тур 25 Фрайбург3 : 1Унион
      29.10.2019 Кубок Германии 2-й раунд Фрайбург1 : 3Унион
      19.10.2019 Германия - Бундеслига Тур 8 Унион2 : 0Фрайбург
      15.05.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 34 Унион2 : 1Фрайбург
      05.12.2015 Германия - Вторая Бундеслига Тур 17 Фрайбург3 : 0Унион
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бавария15104149-133475,6
      2
      Лига чемпионов
      		РБ Лейпциг1584330-212862,2
      3
      Лига чемпионов
      		Унион1483323-162764,3
      4
      Лига чемпионов
      		Фрайбург1483321-162764,3
      5
      Лига Европы
      		Айнтрахт Ф1482431-232661,9
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Боруссия Д1581625-212555,6
      7 Вольфсбург1565424-202351,1
      8 Боруссия М1564528-242248,9
      9 Вердер1563625-272146,7
      10 Хоффенхайм1553722-221840,0
      11 Байер1553725-261840,0
      12 Майнц1453618-231842,9
      13 Кёльн1545621-291737,8
      14 Аугсбург1543818-261533,3
      15 Герта1535719-221431,1
      16 Штутгарт1535718-271431,1
      17
      Зона вылета
      		Бохум15411014-361328,9
      18
      Зона вылета
      		Шальке-0415231013-32920,0

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