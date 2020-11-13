Фрайбург - Унион 13 Ноября прямая трансляция
Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
13 Ноября 2022 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 15-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Унион, которое состоится 13 Ноября 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Унион
Берлин
Главные тренеры
|Кристиан Штрайх
|Урс Фишер
История личных встреч
|07.05.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 33
|1 : 4
|15.12.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|0 : 0
|20.02.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|0 : 1
|24.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|1 : 1
|07.03.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|3 : 1
|29.10.2019
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 3
|19.10.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|2 : 0
|15.05.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 34
|2 : 1
|05.12.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 17
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|15
|10
|4
|1
|49-13
|34
|75,6
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|15
|8
|4
|3
|30-21
|28
|62,2
| 3
Лига чемпионов
|Унион
|14
|8
|3
|3
|23-16
|27
|64,3
| 4
Лига чемпионов
|Фрайбург
|14
|8
|3
|3
|21-16
|27
|64,3
| 5
Лига Европы
|Айнтрахт Ф
|14
|8
|2
|4
|31-23
|26
|61,9
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Боруссия Д
|15
|8
|1
|6
|25-21
|25
|55,6
|7
|Вольфсбург
|15
|6
|5
|4
|24-20
|23
|51,1
|8
|Боруссия М
|15
|6
|4
|5
|28-24
|22
|48,9
|9
|Вердер
|15
|6
|3
|6
|25-27
|21
|46,7
|10
|Хоффенхайм
|15
|5
|3
|7
|22-22
|18
|40,0
|11
|Байер
|15
|5
|3
|7
|25-26
|18
|40,0
|12
|Майнц
|14
|5
|3
|6
|18-23
|18
|42,9
|13
|Кёльн
|15
|4
|5
|6
|21-29
|17
|37,8
|14
|Аугсбург
|15
|4
|3
|8
|18-26
|15
|33,3
|15
|Герта
|15
|3
|5
|7
|19-22
|14
|31,1
|16
|Штутгарт
|15
|3
|5
|7
|18-27
|14
|31,1
| 17
Зона вылета
|Бохум
|15
|4
|1
|10
|14-36
|13
|28,9
| 18
Зона вылета
|Шальке-04
|15
|2
|3
|10
|13-32
|9
|20,0