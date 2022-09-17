Бенфика - Жил Висенте 13 Ноября прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
13 Ноября 2022 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 13-й тур
Главный судья: Руй Мануэл Гомеш Кошта (Порту, Португалия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Жил Висенте, которое состоится 13 Ноября 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Жил Висенте
Барселуш
Главные тренеры
|Роджер Шмидт
|Иву Виейра
История личных встреч
|02.02.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 20
|1 : 2
|21.08.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 3
|0 : 2
|17.04.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 27
|1 : 2
|20.12.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 10
|0 : 2
|24.02.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 22
|0 : 1
|14.09.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 5
|2 : 0
|02.05.2015
|Португалия - Примейра
|Тур 31
|0 : 5
|21.12.2014
|Португалия - Примейра
|Тур 14
|1 : 0
|01.02.2014
|Португалия - Примейра
|Тур 17
|1 : 1
|25.08.2013
|Португалия - Примейра
|Тур 2
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Бенфика
|12
|11
|1
|0
|34-6
|34
|94,4
|2
|Порту
|12
|8
|2
|2
|27-8
|26
|72,2
|3
|Брага
|12
|8
|1
|3
|27-11
|25
|69,4
|4
|Каза Пия
|12
|7
|2
|3
|12-8
|23
|63,9
|5
|Спортинг
|11
|7
|1
|3
|24-12
|22
|66,7
|6
|Витория Гимарайнш
|12
|6
|2
|4
|13-13
|20
|55,6
|7
|Портимоненсе
|12
|6
|1
|5
|11-12
|19
|52,8
|8
|Арока
|13
|5
|4
|4
|14-19
|19
|48,7
|9
|Риу Аве
|13
|5
|3
|5
|16-18
|18
|46,2
|10
|Боавишта
|12
|5
|2
|5
|13-19
|17
|47,2
|11
|Эшторил
|12
|4
|4
|4
|13-15
|16
|44,4
|12
|Шавиш
|11
|3
|4
|4
|9-15
|13
|39,4
|13
|Визела
|12
|3
|3
|6
|9-13
|12
|33,3
|14
|Фамаликан
|12
|3
|2
|7
|10-16
|11
|30,6
|15
|Санта-Клара
|12
|2
|4
|6
|8-12
|10
|27,8
|16
|Жил Висенте
|12
|2
|3
|7
|10-18
|9
|25,0
|17
|Маритиму
|12
|1
|3
|8
|8-26
|6
|16,7
|18
|Пасуш де Феррейра
|12
|0
|2
|10
|7-24
|2
|5,6