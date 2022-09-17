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Бенфика - Жил Висенте 13 Ноября прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
13 Ноября 2022 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 13-й тур
Главный судья: Руй Мануэл Гомеш Кошта (Порту, Португалия)
Бенфика
Жил Висенте

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Жил Висенте, которое состоится 13 Ноября 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Бенфика
      Лиссабон
      Жил Висенте
      Барселуш
      Главные тренеры
      ГерманияРоджер Шмидт
      ПортугалияИву Виейра
      История личных встреч
      02.02.2022 Португалия - Примейра Тур 20 Бенфика1 : 2Жил Висенте
      21.08.2021 Португалия - Примейра Тур 3 Жил Висенте0 : 2Бенфика
      17.04.2021 Португалия - Примейра Тур 27 Бенфика1 : 2Жил Висенте
      20.12.2020 Португалия - Примейра Тур 10 Жил Висенте0 : 2Бенфика
      24.02.2020 Португалия - Примейра Тур 22 Жил Висенте0 : 1Бенфика
      14.09.2019 Португалия - Примейра Тур 5 Бенфика2 : 0Жил Висенте
      02.05.2015 Португалия - Примейра Тур 31 Жил Висенте0 : 5Бенфика
      21.12.2014 Португалия - Примейра Тур 14 Бенфика1 : 0Жил Висенте
      01.02.2014 Португалия - Примейра Тур 17 Жил Висенте1 : 1Бенфика
      25.08.2013 Португалия - Примейра Тур 2 Бенфика2 : 1Жил Висенте
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Бенфика12111034-63494,4
      2 Порту1282227-82672,2
      3 Брага1281327-112569,4
      4 Каза Пия1272312-82363,9
      5 Спортинг1171324-122266,7
      6 Витория Гимарайнш1262413-132055,6
      7 Портимоненсе1261511-121952,8
      8 Арока1354414-191948,7
      9 Риу Аве1353516-181846,2
      10 Боавишта1252513-191747,2
      11 Эшторил1244413-151644,4
      12 Шавиш113449-151339,4
      13 Визела123369-131233,3
      14 Фамаликан1232710-161130,6
      15 Санта-Клара122468-121027,8
      16 Жил Висенте1223710-18925,0
      17 Маритиму121388-26616,7
      18 Пасуш де Феррейра1202107-2425,6

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