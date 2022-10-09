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Динамо Киев - Колос 13 Ноября прямая трансляция

Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
13 Ноября 2022 года в 16:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 13-й тур
Динамо К
Колос

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Киев - Колос, которое состоится 13 Ноября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: НСК Олимпийский (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Динамо К
      Киев
      Колос
      Ковалёвка
      Главные тренеры
      РумынияМирча Луческу
      УкраинаЯрослав Вишняк
      История личных встреч
      28.08.2021 Украина - Премьер-лига Тур 6 Динамо К7 : 0Колос
      09.05.2021 Украина - Премьер-лига Тур 26 Колос0 : 3Динамо К
      03.03.2021 Кубок Украины 1/4 финала Динамо К0 : 0 4 : 3Колос
      12.12.2020 Украина - Премьер-лига Тур 13 Динамо К2 : 2Колос
      19.07.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 10 Колос2 : 0Динамо К
      22.06.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 5 Динамо К2 : 1Колос
      03.03.2020 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 21 Динамо К2 : 0Колос
      06.10.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 10 Колос0 : 4Динамо К
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Днепр-111101027-63193,9
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр1082023-52686,7
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Заря1171323-162266,7
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Александрия1062218-122066,7
      5 Динамо К1061318-121963,3
      6 Верес1252515-151747,2
      7 Колос1143410-141545,5
      8 Металлист1143415-181545,5
      9 Ворскла1242613-151438,9
      10 Рух В1132613-181133,3
      11 Металлист 1925112549-161133,3
      12 Львов112369-17927,3
      13 Кривбасс112367-13927,3
      14 Минай112367-13927,3
      15
      Зона вылета
      		Ингулец101458-14723,3
      16
      Зона вылета
      		Черноморец111376-17618,2

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