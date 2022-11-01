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Металлист 1925 - Ингулец 13 Ноября прямая трансляция

Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
13 Ноября 2022 года в 16:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 13-й тур
Металлист 1925
Ингулец

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Металлист 1925 - Ингулец, которое состоится 13 Ноября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: НСК Олимпийский (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Металлист 1925
Харьков
Ингулец
Петрово
Главные тренеры
Украина Валерий Сергеевич Кривенцов
Украина Сергей Дмитриевич Лавриненко
История личных встреч
22.10.2021 Украина - Премьер-лига Тур 12 Металлист 19254 : 0Ингулец
03.11.2019 Украина - Первая лига Тур 16 Ингулец1 : 1Металлист 1925
27.08.2019 Кубок Украины 2-й предварительный раунд Ингулец2 : 0Металлист 1925
27.07.2019 Украина - Первая лига Тур 1 Металлист 19251 : 0Ингулец
19.05.2019 Украина - Первая лига Тур 23 Металлист 19251 : 1Ингулец
08.09.2018 Украина - Первая лига Тур 8 Ингулец1 : 0Металлист 1925
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Квалификация Лиги чемпионов
Днепр-111101027-63193,9
2
Квалификация Лиги чемпионов
Шахтёр1082023-52686,7
3
Квалификация Лиги конференций
Заря1171323-162266,7
4
Квалификация Лиги конференций
Александрия1062218-122066,7
5 Динамо К1061318-121963,3
6 Верес1252515-151747,2
7 Колос1143410-141545,5
8 Металлист1143415-181545,5
9 Ворскла1242613-151438,9
10 Рух В1132613-181133,3
11 Металлист 1925112549-161133,3
12 Львов112369-17927,3
13 Кривбасс112367-13927,3
14 Минай112367-13927,3
15
Зона вылета
Ингулец101458-14723,3
16
Зона вылета
Черноморец111376-17618,2

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