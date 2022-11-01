Металлист 1925 - Ингулец 13 Ноября прямая трансляция
Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
13 Ноября 2022 года в 16:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 13-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Металлист 1925 - Ингулец, которое состоится 13 Ноября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: НСК Олимпийский (Киев, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Металлист 1925
Харьков
Ингулец
Петрово
Главные тренеры
|Валерий Сергеевич Кривенцов
|Сергей Дмитриевич Лавриненко
История личных встреч
|22.10.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 12
|4 : 0
|03.11.2019
|Украина - Первая лига
|Тур 16
|1 : 1
|27.08.2019
|Кубок Украины
|2-й предварительный раунд
|2 : 0
|27.07.2019
|Украина - Первая лига
|Тур 1
|1 : 0
|19.05.2019
|Украина - Первая лига
|Тур 23
|1 : 1
|08.09.2018
|Украина - Первая лига
|Тур 8
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Днепр-1
|11
|10
|1
|0
|27-6
|31
|93,9
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр
|10
|8
|2
|0
|23-5
|26
|86,7
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Заря
|11
|7
|1
|3
|23-16
|22
|66,7
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Александрия
|10
|6
|2
|2
|18-12
|20
|66,7
|5
|Динамо К
|10
|6
|1
|3
|18-12
|19
|63,3
|6
|Верес
|12
|5
|2
|5
|15-15
|17
|47,2
|7
|Колос
|11
|4
|3
|4
|10-14
|15
|45,5
|8
|Металлист
|11
|4
|3
|4
|15-18
|15
|45,5
|9
|Ворскла
|12
|4
|2
|6
|13-15
|14
|38,9
|10
|Рух В
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|33,3
|11
|Металлист 1925
|11
|2
|5
|4
|9-16
|11
|33,3
|12
|Львов
|11
|2
|3
|6
|9-17
|9
|27,3
|13
|Кривбасс
|11
|2
|3
|6
|7-13
|9
|27,3
|14
|Минай
|11
|2
|3
|6
|7-13
|9
|27,3
| 15
Зона вылета
|Ингулец
|10
|1
|4
|5
|8-14
|7
|23,3
| 16
Зона вылета
|Черноморец
|11
|1
|3
|7
|6-17
|6
|18,2