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Ворскла - Днепр-1 13 Ноября прямая трансляция

Стадион: Минай-Арена (Минай, Украина), вместимость: 1312
13 Ноября 2022 года в 14:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 13-й тур
Ворскла
Днепр-1

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ворскла - Днепр-1, которое состоится 13 Ноября 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Минай-Арена (Минай, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ворскла
      Полтава
      Днепр-1
      Днепр
      31УкраинаврДмитрий Ризнык
      4УкраиназщИгорь Пердута
      13УкраиназщСергей Яворский
      3Северная МакедониязщДжоко Зайков
      20УкраиназщВасилий Кравец
      29УкраиназщАндрей Бацула
      6УкраинапзАлександр Скляр
      38УкраинапзАртём Челядин
      7УкраинапзДенис Олейник
      80УкраинапзВладлен Юрченко
      11УкраинанпРуслан Степанюк
      93БразилияврМакс Валеф
      3УкраиназщВладимир Адамюк
      39УкраиназщАлександр Сваток
      5УкраиназщЭдуард Сарапий
      13АлжирпзЯнис Амаш
      25УкраинапзИгорь Когут
      34УкраинапзВладимир Танчик
      8УкраинапзАлександр Пихаленок
      22УкраинанпВалентин Рубчинский
      11УкраинанпАртём Громов
      7УкраинанпАртём Довбик
      Запасные
      51УкраинаврПавел Исенко
      61врO Domoleha
      95БразилиязщFelipe Rodrigues
      34БразилиязщGabriel da Rosa Nazario
      77АлбаниязщАрдит Толи
      45УкраинапзМаксим Мельничук
      10Северная МакедонияпзЭннур Тотре
      19УкраинапзЮрий Козыренко
      8УкраинапзАндрей Кравчук
      15УкраинапзАртём Кулаковский
      1УкраинаврВладислав Рыбак
      33УкраинаврВалерий Юрчук
      15УкраиназщСергей Логинов
      6БразилиязщГабриэл Бузанелло
      99БразилиязщGabriel Gomes Ferreira
      2УкраиназщНикита Кононов
      29УкраинапзАлександр Назаренко
      Главные тренеры
      УкраинаВиктор Анатольевич Скрипник
      УкраинаАлександр Кучер
      История личных встреч
      27.11.2021 Украина - Премьер-лига Тур 16 Днепр-15 : 1Ворскла
      26.07.2021 Украина - Премьер-лига Тур 1 Ворскла2 : 2Днепр-1
      13.03.2021 Украина - Премьер-лига Тур 18 Ворскла0 : 1Днепр-1
      03.10.2020 Украина - Премьер-лига Тур 5 Днепр-12 : 2Ворскла
      19.07.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. Тур 10 Днепр-13 : 0Ворскла
      19.06.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф за право остаться. Тур 5 Ворскла2 : 0Днепр-1
      23.11.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 15 Днепр-11 : 0Ворскла
      17.08.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 4 Ворскла1 : 1Днепр-1
      07.04.2019 Кубок Украины 1/4 финала Днепр-12 : 0Ворскла
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Днепр-111101027-63193,9
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр1082023-52686,7
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Заря1171323-162266,7
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Александрия1062218-122066,7
      5 Динамо К1061318-121963,3
      6 Верес1252515-151747,2
      7 Колос1143410-141545,5
      8 Металлист1143415-181545,5
      9 Ворскла1242613-151438,9
      10 Рух В1132613-181133,3
      11 Металлист 1925112549-161133,3
      12 Львов112369-17927,3
      13 Кривбасс112367-13927,3
      14 Минай112367-13927,3
      15
      Зона вылета
      		Ингулец101458-14723,3
      16
      Зона вылета
      		Черноморец111376-17618,2

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