Ворскла - Днепр-1 13 Ноября прямая трансляция
Стадион: Минай-Арена (Минай, Украина), вместимость: 1312
13 Ноября 2022 года в 14:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 13-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ворскла - Днепр-1, которое состоится 13 Ноября 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Минай-Арена (Минай, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ворскла
Полтава
Днепр-1
Днепр
|31
|вр
|Дмитрий Ризнык
|4
|зщ
|Игорь Пердута
|13
|зщ
|Сергей Яворский
|3
|зщ
|Джоко Зайков
|20
|зщ
|Василий Кравец
|29
|зщ
|Андрей Бацула
|6
|пз
|Александр Скляр
|38
|пз
|Артём Челядин
|7
|пз
|Денис Олейник
|80
|пз
|Владлен Юрченко
|11
|нп
|Руслан Степанюк
|93
|вр
|Макс Валеф
|3
|зщ
|Владимир Адамюк
|39
|зщ
|Александр Сваток
|5
|зщ
|Эдуард Сарапий
|13
|пз
|Янис Амаш
|25
|пз
|Игорь Когут
|34
|пз
|Владимир Танчик
|8
|пз
|Александр Пихаленок
|22
|нп
|Валентин Рубчинский
|11
|нп
|Артём Громов
|7
|нп
|Артём Довбик
Запасные
|51
|вр
|Павел Исенко
|61
|вр
|O Domoleha
|95
|зщ
|Felipe Rodrigues
|34
|зщ
|Gabriel da Rosa Nazario
|77
|зщ
|Ардит Толи
|45
|пз
|Максим Мельничук
|10
|пз
|Эннур Тотре
|19
|пз
|Юрий Козыренко
|8
|пз
|Андрей Кравчук
|15
|пз
|Артём Кулаковский
|1
|вр
|Владислав Рыбак
|33
|вр
|Валерий Юрчук
|15
|зщ
|Сергей Логинов
|6
|зщ
|Габриэл Бузанелло
|99
|зщ
|Gabriel Gomes Ferreira
|2
|зщ
|Никита Кононов
|29
|пз
|Александр Назаренко
Главные тренеры
|Виктор Анатольевич Скрипник
|Александр Кучер
История личных встреч
|27.11.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 16
|5 : 1
|26.07.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 1
|2 : 2
|13.03.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 18
|0 : 1
|03.10.2020
|Украина - Премьер-лига
|Тур 5
|2 : 2
|19.07.2020
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф за право остаться. Тур 10
|3 : 0
|19.06.2020
|Украина - Премьер-лига
|Плей-офф за право остаться. Тур 5
|2 : 0
|23.11.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 15
|1 : 0
|17.08.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 4
|1 : 1
|07.04.2019
|Кубок Украины
|1/4 финала
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Днепр-1
|11
|10
|1
|0
|27-6
|31
|93,9
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр
|10
|8
|2
|0
|23-5
|26
|86,7
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Заря
|11
|7
|1
|3
|23-16
|22
|66,7
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Александрия
|10
|6
|2
|2
|18-12
|20
|66,7
|5
|Динамо К
|10
|6
|1
|3
|18-12
|19
|63,3
|6
|Верес
|12
|5
|2
|5
|15-15
|17
|47,2
|7
|Колос
|11
|4
|3
|4
|10-14
|15
|45,5
|8
|Металлист
|11
|4
|3
|4
|15-18
|15
|45,5
|9
|Ворскла
|12
|4
|2
|6
|13-15
|14
|38,9
|10
|Рух В
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|33,3
|11
|Металлист 1925
|11
|2
|5
|4
|9-16
|11
|33,3
|12
|Львов
|11
|2
|3
|6
|9-17
|9
|27,3
|13
|Кривбасс
|11
|2
|3
|6
|7-13
|9
|27,3
|14
|Минай
|11
|2
|3
|6
|7-13
|9
|27,3
| 15
Зона вылета
|Ингулец
|10
|1
|4
|5
|8-14
|7
|23,3
| 16
Зона вылета
|Черноморец
|11
|1
|3
|7
|6-17
|6
|18,2