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Александрия - Верес 13 Ноября прямая трансляция

Стадион: Ника (Александрия, Украина), вместимость: 7000
13 Ноября 2022 года в 14:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 13-й тур
Александрия
Верес

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Александрия - Верес, которое состоится 13 Ноября 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Ника (Александрия, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Александрия
      Александрия
      Верес
      Ровно
      1УкраинаврВалентин Горох
      11УкраиназщДенис Мирошниченко
      4УкраиназщВладислав Бабогло
      66УкраиназщВалерий Бондаренко
      29УкраиназщАндрей Цуриков
      6УкраинапзКирилл Дришлюк
      37УкраинапзСергей Рыбалка
      7УкраинапзКирилл Ковалец
      8УкраинапзАртур Авагимян
      73УкраинанпБогдан Кобзарь
      17УкраинанпОлег Кожушко
      47УкраинаврБогдан Когут
      33УкраиназщРоман Мирошник
      2УкраиназщРоман Гагун
      42УкраинапзЕвгений Пасич
      3УкраинапзСемён Вовченко
      10УкраинапзДмитрий Клёц
      29УкраинапзВалерий Кучеров
      17УкраинапзГеннадий Пасич
      15УкраинапзАлександр Лебеденко
      11УкраинапзВиталий Дахновский
      9УкраинанпМихаил Шестаков
      Запасные
      79УкраинаврГеоргий Ермаков
      14УкраиназщМаксим Дьячук
      2УкраиназщАлександр Мельник
      22УкраиназщДанил Скорко
      24УкраиназщАлександр Мартынюк
      15УкраинапзВикентий Волошин
      27УкраинапзАлександр Демченко
      30УкраинапзЮрий Копина
      95УкраинапзЭмиль Мустафаев
      20УкраинапзАртём Шулянский
      18УкраинанпДенис Костышин
      1УкраинаврВадим Ющишин
      78УкраинаврArsenii Korkodym
      99УкраиназщНиколай Квасный
      95УкраинапзВасилий Курко
      71УкраинапзСергей Шестаков
      25УкраинапзСтанислав Шарай
      77УкраинапзВладислав Шарай
      7УкраинанпМихаил Сергийчук
      89УкраинанпНиколай Гайдучик
      44УкраинанпДмитрий Поворознюк
      Главные тренеры
      УкраинаЮрий Владимирович Гура
      УкраинаЮрий Николаевич Вирт
      История личных встреч
      03.10.2021 Украина - Премьер-лига Тур 10 Верес0 : 0Александрия
      21.10.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 13 Александрия1 : 1Верес
      22.07.2017 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 2 Верес0 : 0Александрия
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Днепр-111101027-63193,9
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр1082023-52686,7
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Заря1171323-162266,7
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Александрия1062218-122066,7
      5 Динамо К1061318-121963,3
      6 Верес1252515-151747,2
      7 Колос1143410-141545,5
      8 Металлист1143415-181545,5
      9 Ворскла1242613-151438,9
      10 Рух В1132613-181133,3
      11 Металлист 1925112549-161133,3
      12 Львов112369-17927,3
      13 Кривбасс112367-13927,3
      14 Минай112367-13927,3
      15
      Зона вылета
      		Ингулец101458-14723,3
      16
      Зона вылета
      		Черноморец111376-17618,2

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