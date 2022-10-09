Александрия - Верес 13 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ника (Александрия, Украина), вместимость: 7000
13 Ноября 2022 года в 14:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 13-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Александрия - Верес, которое состоится 13 Ноября 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Ника (Александрия, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Александрия
Александрия
Верес
Ровно
|1
|вр
|Валентин Горох
|11
|зщ
|Денис Мирошниченко
|4
|зщ
|Владислав Бабогло
|66
|зщ
|Валерий Бондаренко
|29
|зщ
|Андрей Цуриков
|6
|пз
|Кирилл Дришлюк
|37
|пз
|Сергей Рыбалка
|7
|пз
|Кирилл Ковалец
|8
|пз
|Артур Авагимян
|73
|нп
|Богдан Кобзарь
|17
|нп
|Олег Кожушко
|47
|вр
|Богдан Когут
|33
|зщ
|Роман Мирошник
|2
|зщ
|Роман Гагун
|42
|пз
|Евгений Пасич
|3
|пз
|Семён Вовченко
|10
|пз
|Дмитрий Клёц
|29
|пз
|Валерий Кучеров
|17
|пз
|Геннадий Пасич
|15
|пз
|Александр Лебеденко
|11
|пз
|Виталий Дахновский
|9
|нп
|Михаил Шестаков
Запасные
|79
|вр
|Георгий Ермаков
|14
|зщ
|Максим Дьячук
|2
|зщ
|Александр Мельник
|22
|зщ
|Данил Скорко
|24
|зщ
|Александр Мартынюк
|15
|пз
|Викентий Волошин
|27
|пз
|Александр Демченко
|30
|пз
|Юрий Копина
|95
|пз
|Эмиль Мустафаев
|20
|пз
|Артём Шулянский
|18
|нп
|Денис Костышин
|1
|вр
|Вадим Ющишин
|78
|вр
|Arsenii Korkodym
|99
|зщ
|Николай Квасный
|95
|пз
|Василий Курко
|71
|пз
|Сергей Шестаков
|25
|пз
|Станислав Шарай
|77
|пз
|Владислав Шарай
|7
|нп
|Михаил Сергийчук
|89
|нп
|Николай Гайдучик
|44
|нп
|Дмитрий Поворознюк
Главные тренеры
|Юрий Владимирович Гура
|Юрий Николаевич Вирт
История личных встреч
|03.10.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 10
|0 : 0
|21.10.2017
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 13
|1 : 1
|22.07.2017
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 2
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Днепр-1
|11
|10
|1
|0
|27-6
|31
|93,9
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр
|10
|8
|2
|0
|23-5
|26
|86,7
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Заря
|11
|7
|1
|3
|23-16
|22
|66,7
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Александрия
|10
|6
|2
|2
|18-12
|20
|66,7
|5
|Динамо К
|10
|6
|1
|3
|18-12
|19
|63,3
|6
|Верес
|12
|5
|2
|5
|15-15
|17
|47,2
|7
|Колос
|11
|4
|3
|4
|10-14
|15
|45,5
|8
|Металлист
|11
|4
|3
|4
|15-18
|15
|45,5
|9
|Ворскла
|12
|4
|2
|6
|13-15
|14
|38,9
|10
|Рух В
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|33,3
|11
|Металлист 1925
|11
|2
|5
|4
|9-16
|11
|33,3
|12
|Львов
|11
|2
|3
|6
|9-17
|9
|27,3
|13
|Кривбасс
|11
|2
|3
|6
|7-13
|9
|27,3
|14
|Минай
|11
|2
|3
|6
|7-13
|9
|27,3
| 15
Зона вылета
|Ингулец
|10
|1
|4
|5
|8-14
|7
|23,3
| 16
Зона вылета
|Черноморец
|11
|1
|3
|7
|6-17
|6
|18,2