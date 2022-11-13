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Гран-при Бразилии прямая трансляция 13 ноября 2022 Гонка смотреть онлайн

Арена: Автодром Интерлагос - Жозе Карлос Пасе (Сан-Паулу, Бразилия)
Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия. Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
13 Ноября 2022 года в 21:00 (+03:00)

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Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Бразилии - Гонка, которое состоится 13 ноября 2022 года в 21:00 UTC+3. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2022. Этап 21, оно проводится в стране Бразилия. Миллионы болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортсмен Команда Результат Очки
1 Великобритания Джордж Расселл Mercedes AMG F1
2 Великобритания Льюис Хэмилтон Mercedes AMG F1
3 Нидерланды Макс Ферстаппен Red Bull
4 Мексика Серхио Перес Red Bull
5 Монако Шарль Леклер Scuderia Ferrari
6 Великобритания Ландо Норрис McLaren
7 Испания Карлос Сайнс-младший Scuderia Ferrari
8 Дания Кевин Магнуссен Haas
9 Германия Себастьян Феттель Aston Martin
10 Франция Пьер Гасли Scuderia AlphaTauri
11 Австралия Даниэль Риккардо McLaren
12 Германия Мик Шумахер Haas
13 Китай Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo
14 Финляндия Валттери Боттас Alfa Romeo
15 Япония Юки Цунода Scuderia AlphaTauri
16 Канада Лэнс Стролл Aston Martin
17 Франция Эстебан Окон Alpine
18 Испания Фернандо Алонсо Alpine
19 Канада Николас Латифи Williams
20 Таиланд Александер Албон Williams

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