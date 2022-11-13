Гран-при Бразилии прямая трансляция 13 ноября 2022 Гонка смотреть онлайн
Арена: Автодром Интерлагос - Жозе Карлос Пасе (Сан-Паулу, Бразилия)Этап 21, Сан-Паулу, Бразилия. Гран-при Бразилии. Гонка (71 круг, 305.879 км)
13 Ноября 2022 года в 21:00 (+03:00)
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Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Бразилии - Гонка, которое состоится 13 ноября 2022 года в 21:00 UTC+3. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2022. Этап 21, оно проводится в стране Бразилия. Миллионы болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
|№
|Спортсмен
|Команда
|Результат
|Очки
|1
|Джордж Расселл
|Mercedes AMG F1
|2
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes AMG F1
|3
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|4
|Серхио Перес
|Red Bull
|5
|Шарль Леклер
|Scuderia Ferrari
|6
|Ландо Норрис
|McLaren
|7
|Карлос Сайнс-младший
|Scuderia Ferrari
|8
|Кевин Магнуссен
|Haas
|9
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|10
|Пьер Гасли
|Scuderia AlphaTauri
|11
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|12
|Мик Шумахер
|Haas
|13
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|14
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|15
|Юки Цунода
|Scuderia AlphaTauri
|16
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|17
|Эстебан Окон
|Alpine
|18
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|19
|Николас Латифи
|Williams
|20
|Александер Албон
|Williams