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Фамаликан - Спортинг 13 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал - 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 10000
13 Ноября 2022 года в 23:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 13-й тур
Главный судья: Артур Соареш Диаш (Порту, Португалия)
Фамаликан
Спортинг

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Спортинг, которое состоится 13 Ноября 2022 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал - 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Фамаликан
      Вила-Нова-ди-Фамаликан
      Спортинг
      Лиссабон
      Главные тренеры
      ПортугалияРуй Педру Силва
      ПортугалияРубен Филипе Маркеш Аморим
      История личных встреч
      06.02.2022 Португалия - Примейра Тур 21 Спортинг2 : 0Фамаликан
      26.10.2021 Португалия - Кубок лиги Группа B. Тур 2 Спортинг2 : 1Фамаликан
      28.08.2021 Португалия - Примейра Тур 4 Фамаликан1 : 1Спортинг
      11.04.2021 Португалия - Примейра Тур 26 Спортинг1 : 1Фамаликан
      05.12.2020 Португалия - Примейра Тур 9 Фамаликан2 : 2Спортинг
      03.03.2020 Португалия - Примейра Тур 23 Фамаликан3 : 1Спортинг
      23.09.2019 Португалия - Примейра Тур 6 Спортинг1 : 2Фамаликан
      16.11.2017 Кубок Португалии 4-й раунд Спортинг2 : 0Фамаликан
      13.10.2016 Кубок Португалии 3-й раунд Фамаликан0 : 1Спортинг
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Бенфика12111034-63494,4
      2 Порту1392231-92974,4
      3 Брага1281327-112569,4
      4 Каза Пия1272312-82363,9
      5 Спортинг1171324-122266,7
      6 Витория Гимарайнш1262413-132055,6
      7 Портимоненсе1261511-121952,8
      8 Арока1354414-191948,7
      9 Риу Аве1353516-181846,2
      10 Боавишта1352614-231743,6
      11 Эшторил1244413-151644,4
      12 Шавиш113449-151339,4
      13 Визела123369-131233,3
      14 Фамаликан1232710-161130,6
      15 Санта-Клара122468-121027,8
      16 Жил Висенте1223710-18925,0
      17 Маритиму121388-26616,7
      18 Пасуш де Феррейра1202107-2425,6

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