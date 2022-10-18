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Металлист - Кривбасс 14 Ноября прямая трансляция

Стадион: Авангард (Ужгород, Украина), вместимость: 12000
14 Ноября 2022 года в 14:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 13-й тур
Металлист
Кривбасс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Металлист - Кривбасс, которое состоится 14 Ноября 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Авангард (Ужгород, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Металлист
      Харьков
      Кривбасс
      Кривой Рог
      Главные тренеры
      УкраинаЮрий Николаевич Вернидуб
      История личных встреч
      26.09.2021 Украина - Первая лига Тур 10 Кривбасс0 : 5Металлист
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Днепр-112102028-73288,9
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр1183025-72781,8
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Заря1272325-182363,9
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Александрия1172221-142369,7
      5 Динамо К1162318-122060,6
      6 Верес1352617-181743,6
      7 Колос1244410-141644,4
      8 Металлист1143415-181545,5
      9 Ворскла1343614-161538,5
      10 Металлист 19251235411-171438,9
      11 Рух В1132613-181133,3
      12 Львов112369-17927,3
      13 Кривбасс112367-13927,3
      14 Минай112367-13927,3
      15
      Зона вылета
      		Ингулец111469-16721,2
      16
      Зона вылета
      		Черноморец111376-17618,2

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