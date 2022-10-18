04:02 ()
Свернуть список

Черноморец - Львов 14 Ноября прямая трансляция

Стадион: Черноморец (Одесса, Украина), вместимость: 34164
14 Ноября 2022 года в 15:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 13-й тур
Черноморец
Львов

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Львов, которое состоится 14 Ноября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Черноморец (Одесса, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Черноморец
      Одесса
      Львов
      Львов
      Главные тренеры
      УкраинаРоман Иосифович Григорчук
      БеларусьОлег Анатольевич Дулуб
      История личных встреч
      23.10.2021 Украина - Премьер-лига Тур 12 Черноморец1 : 1Львов
      23.02.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 19 Львов0 : 1Черноморец
      16.09.2018 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 8 Черноморец0 : 1Львов
      19.04.2009 Украина - Премьер-лига Тур 24 Черноморец1 : 0Львов
      27.09.2008 Украина - Премьер-лига Тур 9 Львов0 : 2Черноморец
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Днепр-112102028-73288,9
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр1183025-72781,8
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Заря1272325-182363,9
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Александрия1172221-142369,7
      5 Динамо К1162318-122060,6
      6 Верес1352617-181743,6
      7 Колос1244410-141644,4
      8 Металлист1143415-181545,5
      9 Ворскла1343614-161538,5
      10 Металлист 19251235411-171438,9
      11 Рух В1132613-181133,3
      12 Львов112369-17927,3
      13 Кривбасс112367-13927,3
      14 Минай112367-13927,3
      15
      Зона вылета
      		Ингулец111469-16721,2
      16
      Зона вылета
      		Черноморец111376-17618,2

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close