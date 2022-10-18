Черноморец - Львов 14 Ноября прямая трансляция
Стадион: Черноморец (Одесса, Украина), вместимость: 34164
14 Ноября 2022 года в 15:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 13-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Львов, которое состоится 14 Ноября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Черноморец (Одесса, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Черноморец
Одесса
Львов
Львов
Главные тренеры
|Роман Иосифович Григорчук
|Олег Анатольевич Дулуб
История личных встреч
|23.10.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 12
|1 : 1
|23.02.2019
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 19
|0 : 1
|16.09.2018
|Украина - Премьер-лига
|Премьер-лига. Тур 8
|0 : 1
|19.04.2009
|Украина - Премьер-лига
|Тур 24
|1 : 0
|27.09.2008
|Украина - Премьер-лига
|Тур 9
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Днепр-1
|12
|10
|2
|0
|28-7
|32
|88,9
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр
|11
|8
|3
|0
|25-7
|27
|81,8
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Заря
|12
|7
|2
|3
|25-18
|23
|63,9
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Александрия
|11
|7
|2
|2
|21-14
|23
|69,7
|5
|Динамо К
|11
|6
|2
|3
|18-12
|20
|60,6
|6
|Верес
|13
|5
|2
|6
|17-18
|17
|43,6
|7
|Колос
|12
|4
|4
|4
|10-14
|16
|44,4
|8
|Металлист
|11
|4
|3
|4
|15-18
|15
|45,5
|9
|Ворскла
|13
|4
|3
|6
|14-16
|15
|38,5
|10
|Металлист 1925
|12
|3
|5
|4
|11-17
|14
|38,9
|11
|Рух В
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|33,3
|12
|Львов
|11
|2
|3
|6
|9-17
|9
|27,3
|13
|Кривбасс
|11
|2
|3
|6
|7-13
|9
|27,3
|14
|Минай
|11
|2
|3
|6
|7-13
|9
|27,3
| 15
Зона вылета
|Ингулец
|11
|1
|4
|6
|9-16
|7
|21,2
| 16
Зона вылета
|Черноморец
|11
|1
|3
|7
|6-17
|6
|18,2