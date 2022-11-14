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Рух - Минай 14 Ноября прямая трансляция

Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
14 Ноября 2022 года в 16:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 13-й тур
Рух В
Минай

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рух - Минай, которое состоится 14 Ноября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Рух В
      Винники
      Минай
      Минай
      Главные тренеры
      БеларусьЛеонид Станиславович Кучук
      УкраинаВладимир Богданович Шаран
      История личных встреч
      24.10.2021 Украина - Премьер-лига Тур 12 Рух В2 : 2Минай
      11.04.2021 Украина - Премьер-лига Тур 21 Рух В2 : 0Минай
      01.11.2020 Украина - Премьер-лига Тур 8 Минай0 : 0Рух В
      03.08.2020 Украина - Первая лига Тур 28 Рух В1 : 0Минай
      12.10.2019 Украина - Первая лига Тур 13 Минай1 : 1Рух В
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Днепр-112102028-73288,9
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр1183025-72781,8
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Заря1272325-182363,9
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Александрия1172221-142369,7
      5 Динамо К1162318-122060,6
      6 Верес1352617-181743,6
      7 Колос1244410-141644,4
      8 Металлист1143415-181545,5
      9 Ворскла1343614-161538,5
      10 Металлист 19251235411-171438,9
      11 Рух В1132613-181133,3
      12 Львов112369-17927,3
      13 Кривбасс112367-13927,3
      14 Минай112367-13927,3
      15
      Зона вылета
      		Ингулец111469-16721,2
      16
      Зона вылета
      		Черноморец111376-17618,2

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