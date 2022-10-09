Уфа - Динамо Мх 15 Ноября прямая трансляция
Стадион: Нефтяник (Уфа, Россия), вместимость: 15200
15 Ноября 2022 года в 15:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/8 финала
Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - Динамо Мх, которое состоится 15 Ноября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Нефтяник (Уфа, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уфа
Уфа
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
|Денис Александрович Попов
|Горан Алексич
История личных встреч
|09.10.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|Тур 13
|0 : 1