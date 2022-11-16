Чехия - Фарерские острова 16 Ноября прямая трансляция
Стадион: Андрув (Оломоуц, Чехия), вместимость: 12566
16 Ноября 2022 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чехия - Фарерские острова, которое состоится 16 Ноября 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Андрув (Оломоуц, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чехия
Фарерские острова
Главные тренеры
|Ярослав Шильгавы
|Хакан Эриксон