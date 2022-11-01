Молдавия - Азербайджан 16 Ноября прямая трансляция
Стадион: Зимбру (Кишинёв, Молдавия), вместимость: 10500
16 Ноября 2022 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 2
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Молдавия - Азербайджан, которое состоится 16 Ноября 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 2, оно проводится на стадионе: Зимбру (Кишинёв, Молдавия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Молдавия
Азербайджан
Главные тренеры
|Сергей Викторович Клещенко
|Джанни Де Бьязи
История личных встреч
|06.06.2021
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 2
|1 : 0
|30.01.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 2
|0 : 0
|17.11.2015
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 2
|2 : 1