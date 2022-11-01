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Кипр - Болгария 16 Ноября прямая трансляция

Стадион: АЕК-Арена (Ларнака, Кипр), вместимость: 8000
16 Ноября 2022 года в 21:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
Кипр
Болгария

    0'
    45'
    90'
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кипр - Болгария, которое состоится 16 Ноября 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: АЕК-Арена (Ларнака, Кипр). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Кипр
      Болгария
      Главные тренеры
      БолгарияЯсен Петров
      История личных встреч
      16.11.2018 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 3. Тур 5 Кипр1 : 1Болгария
      13.10.2018 Лига наций УЕФА Лига C. Группа 3. Тур 3 Болгария2 : 1Кипр
      15.08.2012 Товарищеские матчи (сборные) Август 2012 Болгария1 : 0Кипр
      29.03.2011 Товарищеские матчи (сборные) Март 2011 Кипр0 : 1Болгария
      10.10.2009 ЧМ-2010 - Европа Группа 8. Тур 10 Кипр4 : 1Болгария
      01.04.2009 ЧМ-2010 - Европа Группа 8. Тур 6 Болгария2 : 0Кипр

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