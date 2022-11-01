Кипр - Болгария 16 Ноября прямая трансляция
Стадион: АЕК-Арена (Ларнака, Кипр), вместимость: 8000
16 Ноября 2022 года в 21:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
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45'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кипр - Болгария, которое состоится 16 Ноября 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: АЕК-Арена (Ларнака, Кипр). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кипр
Болгария
Главные тренеры
|Ясен Петров
История личных встреч
|16.11.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 3. Тур 5
|1 : 1
|13.10.2018
|Лига наций УЕФА
|Лига C. Группа 3. Тур 3
|2 : 1
|15.08.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Август 2012
|1 : 0
|29.03.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Март 2011
|0 : 1
|10.10.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 8. Тур 10
|4 : 1
|01.04.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Группа 8. Тур 6
|2 : 0