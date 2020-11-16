18:33 ()
Свернуть список

Албания - Италия 16 Ноября прямая трансляция

16 Ноября 2022 года в 22:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
Албания
Италия

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Албания - Италия, которое состоится 16 Ноября 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Албания
      Италия
      Главные тренеры
      ИталияЭдоардо Рейя
      ИталияРоберто Манчини
      История личных встреч
      09.10.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа G. Тур 10 Албания0 : 1Италия
      24.03.2017 ЧМ-2018 - Европа Группа G. Тур 5 Италия2 : 0Албания
      18.11.2014 Товарищеские матчи (сборные) Ноябрь 2014 Италия1 : 0Албания

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close