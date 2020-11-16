Албания - Италия 16 Ноября прямая трансляция
16 Ноября 2022 года в 22:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Албания - Италия, которое состоится 16 Ноября 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Албания
Италия
Главные тренеры
|Эдоардо Рейя
|Роберто Манчини
История личных встреч
|09.10.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа G. Тур 10
|0 : 1
|24.03.2017
|ЧМ-2018 - Европа
|Группа G. Тур 5
|2 : 0
|18.11.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2014
|1 : 0