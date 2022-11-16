КАМАЗ - Звезда СПб 16 Ноября прямая трансляция
Стадион: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия), вместимость: 3000
16 Ноября 2022 года в 14:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/8 финала
Главный судья: Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КАМАЗ - Звезда СПб, которое состоится 16 Ноября 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
КАМАЗ
Набережные Челны
Звезда СПб
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Владимир Ярославович Клонцак
|Дмитрий Владимирович Комбаров
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Пари Нижний Новгород
|4
|8
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Локомотив М
|4
|8
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Краснодар
|4
|7
|4
|Химки
|4
|1
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Спартак М
|4
|12
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Крылья Советов
|4
|6
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Зенит
|4
|6
|4
|Факел
|4
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Динамо М
|4
|7
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Ахмат
|4
|6
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Ростов
|4
|6
|4
|Оренбург
|4
|5
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|ЦСКА
|4
|9
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Урал
|4
|9
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Торпедо М
|4
|6
|4
|Сочи
|4
|0