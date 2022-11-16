Факел - Зенит 16 Ноября прямая трансляция
Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
16 Ноября 2022 года в 18:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа B
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия);
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45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Зенит, которое состоится 16 Ноября 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа B, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Факел
Воронеж
Зенит
Санкт-Петербург
Главные тренеры
|Дмитрий Анатольевич Пятибратов (и.о.)
|Сергей Богданович Семак
История личных встреч
|08.10.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|1 : 1
|31.08.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа B
|2 : 0
|28.07.2001
|Чемпионат России Высший дивизион
|Тур 19
|2 : 1
|14.04.2001
|Чемпионат России Высший дивизион
|Тур 5
|1 : 2
|05.11.2000
|Чемпионат России Высший дивизион
|Тур 29
|0 : 0
|27.06.2000
|Чемпионат России Высший дивизион
|Тур 15
|5 : 0
|16.07.1997
|Чемпионат России Высшая лига
|Тур 18
|0 : 1
|17.03.1997
|Чемпионат России Высшая лига
|Тур 1
|0 : 1
|25.10.1992
|Чемпионат России Высшая лига
|Тур 10
|1 : 0
|09.09.1992
|Чемпионат России Высшая лига
|Тур 3
|2 : 0
Текстовая трансляция
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Хоть нынешний сезон пока не заканчивается, с ним всё равно грустно расставаться на несколько месяцев. И на то есть несколько причин. РПЛ ответила всем хейтерам. И дело не только в погоне «Спартака» за «Зенитом»0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2022/2023: «Факел» — «Зенит». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Пари Нижний Новгород
|4
|8
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Локомотив М
|4
|8
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Краснодар
|4
|7
|4
|Химки
|4
|1
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Спартак М
|4
|12
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Крылья Советов
|4
|6
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Зенит
|4
|6
|4
|Факел
|4
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Динамо М
|4
|7
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Ахмат
|4
|6
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Ростов
|4
|6
|4
|Оренбург
|4
|5
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|ЦСКА
|4
|9
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Урал
|4
|9
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Торпедо М
|4
|6
|4
|Сочи
|4
|0