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Факел - Зенит 16 Ноября прямая трансляция

Стадион: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия), вместимость: 31700
16 Ноября 2022 года в 18:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа B
Главный судья: Павел Шадыханов (Москва, Россия);
Факел
Зенит

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Зенит, которое состоится 16 Ноября 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа B, оно проводится на стадионе: Центральный стадион профсоюзов (Воронеж, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Факел
      Воронеж
      Зенит
      Санкт-Петербург
      Главные тренеры
      РоссияДмитрий Анатольевич Пятибратов (и.о.)
      РоссияСергей Богданович Семак
      История личных встреч
      08.10.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Факел1 : 1Зенит
      31.08.2022 Фонбет Кубок России Группа B Зенит2 : 0Факел
      28.07.2001 Чемпионат России Высший дивизион Тур 19 Зенит2 : 1Факел
      14.04.2001 Чемпионат России Высший дивизион Тур 5 Факел1 : 2Зенит
      05.11.2000 Чемпионат России Высший дивизион Тур 29 Факел0 : 0Зенит
      27.06.2000 Чемпионат России Высший дивизион Тур 15 Зенит5 : 0Факел
      16.07.1997 Чемпионат России Высшая лига Тур 18 Зенит0 : 1Факел
      17.03.1997 Чемпионат России Высшая лига Тур 1 Факел0 : 1Зенит
      25.10.1992 Чемпионат России Высшая лига Тур 10 Факел1 : 0Зенит
      09.09.1992 Чемпионат России Высшая лига Тур 3 Зенит2 : 0Факел
      Текстовая трансляция
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      Хоть нынешний сезон пока не заканчивается, с ним всё равно грустно расставаться на несколько месяцев. И на то есть несколько причин. РПЛ ответила всем хейтерам. И дело не только в погоне «Спартака» за «Зенитом»0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2022/2023: «Факел» — «Зенит». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Пари Нижний Новгород4 8
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Локомотив М4 8
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Краснодар4 7
      4 Химки4 1
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Спартак М4 12
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Крылья Советов4 6
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Зенит4 6
      4 Факел4 0
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Динамо М4 7
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Ахмат4 6
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Ростов4 6
      4 Оренбург4 5
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		ЦСКА4 9
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Урал4 9
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Торпедо М4 6
      4 Сочи4 0

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