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Кубань - Волга Ул 16 Ноября прямая трансляция

Стадион: Кубань (Краснодар, Россия), вместимость: 35200
16 Ноября 2022 года в 18:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, 1/8 финала
Главный судья: Олег Соколов (Воронеж, Россия);
Кубань
Волга Ул

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кубань - Волга Ул, которое состоится 16 Ноября 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Кубань (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Кубань
      Краснодар
      Волга Ул
      Ульяновск
      Главные тренеры
      РоссияРинат Нуралиевич Аитов
      История личных встреч
      07.08.2022 Россия - Мелбет Первая лига Тур 4 Волга Ул1 : 4Кубань
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Пари Нижний Новгород4 8
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Локомотив М4 8
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Краснодар4 7
      4 Химки4 1
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Спартак М4 12
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Крылья Советов4 6
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Зенит4 6
      4 Факел4 0
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Динамо М4 7
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Ахмат4 6
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Ростов4 6
      4 Оренбург4 5
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		ЦСКА4 9
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Урал4 9
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Торпедо М4 6
      4 Сочи4 0

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