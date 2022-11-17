Таджикистан - Россия 17 Ноября прямая трансляция
Стадион: Центральный республиканский стадион (Душанбе, Таджикистан), вместимость: 24000
17 Ноября 2022 года в 18:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
Главный судья: Ильгиз Танташев (Узбекистан);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Таджикистан - Россия, которое состоится 17 Ноября 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Центральный республиканский стадион (Душанбе, Таджикистан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Таджикистан
Россия
Главные тренеры
|Мубин Асрорович Эргашев
|Валерий Георгиевич Карпин
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Что известно о новом сопернике сборной России? Таджикистан не входит в сотню лучших по рейтингу ФИФА. Что известно о новом сопернике сборной России? Эта азиатская команда ещё хуже Кыргызстана0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Таджикистан — Россия. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.