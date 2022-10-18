Ингулец - Динамо Киев 17 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ингулец (Петрово, Украина), вместимость: 1900
17 Ноября 2022 года в 14:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 1-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ингулец - Динамо Киев, которое состоится 17 Ноября 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Ингулец (Петрово, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ингулец
Петрово
Динамо К
Киев
Главные тренеры
|Сергей Дмитриевич Лавриненко
|Мирча Луческу
История личных встреч
|18.08.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 4
|1 : 1
|25.04.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 23
|5 : 0
|21.11.2020
|Украина - Премьер-лига
|Тур 10
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Днепр-1
|12
|10
|2
|0
|28-7
|32
|88,9
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр
|11
|8
|3
|0
|25-7
|27
|81,8
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Заря
|12
|7
|2
|3
|25-18
|23
|63,9
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Александрия
|11
|7
|2
|2
|21-14
|23
|69,7
|5
|Динамо К
|11
|6
|2
|3
|18-12
|20
|60,6
|6
|Верес
|13
|5
|2
|6
|17-18
|17
|43,6
|7
|Колос
|12
|4
|4
|4
|10-14
|16
|44,4
|8
|Металлист
|12
|4
|3
|5
|15-19
|15
|41,7
|9
|Ворскла
|13
|4
|3
|6
|14-16
|15
|38,5
|10
|Металлист 1925
|12
|3
|5
|4
|11-17
|14
|38,9
|11
|Рух В
|12
|3
|3
|6
|14-19
|12
|33,3
|12
|Кривбасс
|12
|3
|3
|6
|8-13
|12
|33,3
|13
|Минай
|12
|2
|4
|6
|8-14
|10
|27,8
|14
|Черноморец
|12
|2
|3
|7
|8-17
|9
|25,0
| 15
Зона вылета
|Львов
|12
|2
|3
|7
|9-19
|9
|25,0
| 16
Зона вылета
|Ингулец
|11
|1
|4
|6
|9-16
|7
|21,2