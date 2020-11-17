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Гана - Швейцария 17 Ноября прямая трансляция

Стадион: Шейх Зайед (Абу-Даби, ОАЭ), вместимость: 49500
17 Ноября 2022 года в 13:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
Гана
Окончен
2 : 0
Швейцария

  • 67'
    Камал Сулемана
  • 70'
    1:0
    Мохаммед Салису
  • 74'
    2:0
    Антуан Семеньо
0'
45'
90'
  • 59'
    Сильван Видмер
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гана - Швейцария, которое состоится 17 Ноября 2022 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гана
Швейцария
8ГанапзДаниэль-Кофи Киере
62'
22ГананпКамал Сулемана
62'
24ГананпКамаль Сова
62'
25ГананпАнтуан Семеньо
62'
15ГаназщДжозеф Айду
77'
26ГаназщАлиду Сейду
80'
4ШвейцариязщНико Эльведи
46'
19ШвейцарияпзНоа Окафор
46'
14ШвейцарияпзМихел Эбишер
46'
16ШвейцарияпзКристиан Фасснахт
62'
11ШвейцарияпзРенато Штеффен
62'
9ШвейцариянпХарис Сеферович
65'
Главные тренеры
ГанаОтто Аддо
ШвейцарияМурат Якин

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