Гана - Швейцария 17 Ноября прямая трансляция
Стадион: Шейх Зайед (Абу-Даби, ОАЭ), вместимость: 49500
17 Ноября 2022 года в 13:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
Окончен
2 : 0
- 67'Камал Сулемана
- 70'1:0Мохаммед Салису
- 74'2:0Антуан Семеньо
0'
45'
90'
- 59'Сильван Видмер
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гана - Швейцария, которое состоится 17 Ноября 2022 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гана
Швейцария
|8
|пз
|Даниэль-Кофи Киере
62'
|22
|нп
|Камал Сулемана
62'
|24
|нп
|Камаль Сова
62'
|25
|нп
|Антуан Семеньо
62'
|15
|зщ
|Джозеф Айду
77'
|26
|зщ
|Алиду Сейду
80'
|4
|зщ
|Нико Эльведи
46'
|19
|пз
|Ноа Окафор
46'
|14
|пз
|Михел Эбишер
46'
|16
|пз
|Кристиан Фасснахт
62'
|11
|пз
|Ренато Штеффен
62'
|9
|нп
|Харис Сеферович
65'
Главные тренеры
|Отто Аддо
|Мурат Якин