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Румыния - Словения 17 Ноября прямая трансляция

Стадион: Клуж-Арена (Клуж-Напока, Румыния), вместимость: 31479
17 Ноября 2022 года в 19:30 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
Румыния
Словения

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Румыния - Словения, которое состоится 17 Ноября 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Клуж-Арена (Клуж-Напока, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Румыния
      Словения
      Главные тренеры
      РумынияЭдуард Йордэнеску
      СловенияМатьяж Кек
      История личных встреч
      15.08.2012 Товарищеские матчи (сборные) Август 2012 Словения4 : 3Румыния
      06.06.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа G. Тур 8 Румыния2 : 0Словения
      02.06.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа G. Тур 7 Словения1 : 2Румыния

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