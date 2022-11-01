Румыния - Словения 17 Ноября прямая трансляция
Стадион: Клуж-Арена (Клуж-Напока, Румыния), вместимость: 31479
17 Ноября 2022 года в 19:30 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
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45'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Румыния - Словения, которое состоится 17 Ноября 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Клуж-Арена (Клуж-Напока, Румыния). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Румыния
Словения
Главные тренеры
|Эдуард Йордэнеску
|Матьяж Кек
История личных встреч
|15.08.2012
|Товарищеские матчи (сборные)
|Август 2012
|4 : 3
|06.06.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа G. Тур 8
|2 : 0
|02.06.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа G. Тур 7
|1 : 2