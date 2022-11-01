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Северная Македония - Финляндия 17 Ноября прямая трансляция

Стадион: Тоше Проески (Скопье, Северная Македония), вместимость: 32580
17 Ноября 2022 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
Северная Македония
Финляндия

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Северная Македония - Финляндия, которое состоится 17 Ноября 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Тоше Проески (Скопье, Северная Македония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Северная Македония
      Финляндия
      Главные тренеры
      Северная МакедонияБлагойя Милевски
      ФинляндияМаркку Канерва
      История личных встреч
      23.03.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Финляндия0 : 0Северная Македония

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