Северная Македония - Финляндия 17 Ноября прямая трансляция
Стадион: Тоше Проески (Скопье, Северная Македония), вместимость: 32580
17 Ноября 2022 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Северная Македония - Финляндия, которое состоится 17 Ноября 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Тоше Проески (Скопье, Северная Македония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Северная Македония
Финляндия
Главные тренеры
|Благойя Милевски
|Маркку Канерва
История личных встреч
|23.03.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 0