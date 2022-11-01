Черногория - Словакия 17 Ноября прямая трансляция
Стадион: Под Горицом (Подгорица, Черногория), вместимость: 15230
17 Ноября 2022 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
Главный судья: Ирфан Пельто (Сараево, Босния и Герцеговина)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черногория - Словакия, которое состоится 17 Ноября 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Под Горицом (Подгорица, Черногория). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Черногория
Словакия
Главные тренеры
|Миодраг Радулович
|Штефан Таркович
История личных встреч
|23.05.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Май 2014
|2 : 0