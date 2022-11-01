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Мальта - Греция 17 Ноября прямая трансляция

Стадион: Та-Кали (Та-Кали, Мальта), вместимость: 17797
17 Ноября 2022 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
Главный судья: Ален Дюрьо (Люксембург)
Мальта
Греция

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальта - Греция, которое состоится 17 Ноября 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Та-Кали (Та-Кали, Мальта). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Мальта
      Греция
      Главные тренеры
      ИталияДэвис Манджа
      УругвайГуставо Пойет
      История личных встреч
      04.06.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа F. Тур 6 Греция3 : 1Мальта
      26.03.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа F. Тур 5 Мальта0 : 1Греция
      17.11.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа C. Тур 13 Греция5 : 0Мальта
      28.03.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа C. Тур 6 Мальта0 : 1Греция

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