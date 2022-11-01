Мальта - Греция 17 Ноября прямая трансляция
Стадион: Та-Кали (Та-Кали, Мальта), вместимость: 17797
17 Ноября 2022 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
Главный судья: Ален Дюрьо (Люксембург)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальта - Греция, которое состоится 17 Ноября 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Та-Кали (Та-Кали, Мальта). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальта
Греция
Главные тренеры
|Дэвис Манджа
|Густаво Пойет
История личных встреч
|04.06.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа F. Тур 6
|3 : 1
|26.03.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа F. Тур 5
|0 : 1
|17.11.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа C. Тур 13
|5 : 0
|28.03.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа C. Тур 6
|0 : 1