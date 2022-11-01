Люксембург - Венгрия 17 Ноября прямая трансляция
Стадион: Стад де Люксембург (Люксембург, Люксембург), вместимость: 9386
17 Ноября 2022 года в 22:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
Главный судья: Жонатан Лардо (Уффе, Бельгия)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Люксембург - Венгрия, которое состоится 17 Ноября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Стад де Люксембург (Люксембург, Люксембург). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Люксембург
Венгрия
Главные тренеры
|Люк Хольтц
|Марко Росси
История личных встреч
|09.11.2017
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 1
|03.06.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Июнь 2011
|0 : 1