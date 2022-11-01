Ирландия - Норвегия 17 Ноября прямая трансляция
Стадион: Авива (Дублин, Ирландия), вместимость: 51700
17 Ноября 2022 года в 22:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
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45'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ирландия - Норвегия, которое состоится 17 Ноября 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Авива (Дублин, Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ирландия
Норвегия
Главные тренеры
|Стивен Кенни
|Столе Сольбаккен
История личных встреч
|17.11.2010
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2010
|1 : 2