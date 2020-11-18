Бельгия - Египет 18 Ноября прямая трансляция
18 Ноября 2022 года в 18:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
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Составы команд
Бельгия
Египет
Главные тренеры
|Роберто Мартинес
|Руй Витория
|Эхаб Галал
История личных встреч
|06.06.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|3 : 0