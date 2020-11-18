Бахрейн - Сербия 18 Ноября прямая трансляция
Стадион: Шейх Али бин Мохаммед Аль-Халифа (Мухаррак, Бахрейн), вместимость: 20000
18 Ноября 2022 года в 18:30 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бахрейн - Сербия, которое состоится 18 Ноября 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Шейх Али бин Мохаммед Аль-Халифа (Мухаррак, Бахрейн). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бахрейн
Сербия
Главные тренеры
|Элио Филипе Диаш де Соуза
|Драган Стойкович