Заря - Александрия 18 Ноября прямая трансляция
Стадион: Славутич-Арена (Запорожье, Украина), вместимость: 12000
18 Ноября 2022 года в 14:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 14-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заря - Александрия , которое состоится 18 Ноября 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Славутич-Арена (Запорожье, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.