Албания - Армения 19 Ноября прямая трансляция
19 Ноября 2022 года в 19:30 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 2
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Албания - Армения, которое состоится 19 Ноября 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 2, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Албания
Армения
Главные тренеры
|Эдоардо Рейя
|Хоакин Капаррос
История личных встреч
|11.10.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа I. Тур 10
|0 : 3
|29.03.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа I. Тур 5
|2 : 1
|14.08.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Август 2013
|2 : 0