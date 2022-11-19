Турция - Чехия 19 Ноября прямая трансляция
Стадион: Газиантеп Арена (Газиантеп, Турция), вместимость: 35558
19 Ноября 2022 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
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45'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Турция - Чехия, которое состоится 19 Ноября 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Газиантеп Арена (Газиантеп, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Турция
Чехия
Главные тренеры
|Штефан Кунц
|Ярослав Шильгавы
История личных встреч
|21.06.2016
|ЧЕ-2016 - финальный раунд
|Группа D
|0 : 2
|10.10.2015
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа A. Тур 9
|0 : 2
|10.10.2014
|ЧЕ-2016 - квалификация
|Группа A. Тур 2
|1 : 2
|06.02.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Февраль 2013
|0 : 2
|22.05.2010
|Товарищеские матчи (сборные)
|Май 2010
|2 : 1
|15.06.2008
|ЧЕ-2008 - финальный раунд
|Группа A. Тур 3
|3 : 2