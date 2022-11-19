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Турция - Чехия 19 Ноября прямая трансляция

Стадион: Газиантеп Арена (Газиантеп, Турция), вместимость: 35558
19 Ноября 2022 года в 20:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
Турция
Чехия

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Турция - Чехия, которое состоится 19 Ноября 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Газиантеп Арена (Газиантеп, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Турция
      Чехия
      Главные тренеры
      ГерманияШтефан Кунц
      ЧехияЯрослав Шильгавы
      История личных встреч
      21.06.2016 ЧЕ-2016 - финальный раунд Группа D Чехия0 : 2Турция
      10.10.2015 ЧЕ-2016 - квалификация Группа A. Тур 9 Чехия0 : 2Турция
      10.10.2014 ЧЕ-2016 - квалификация Группа A. Тур 2 Турция1 : 2Чехия
      06.02.2013 Товарищеские матчи (сборные) Февраль 2013 Турция0 : 2Чехия
      22.05.2010 Товарищеские матчи (сборные) Май 2010 Турция2 : 1Чехия
      15.06.2008 ЧЕ-2008 - финальный раунд Группа A. Тур 3 Турция3 : 2Чехия

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