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Колос - Ворскла 19 Ноября прямая трансляция

Стадион: Колос (Ковалёвка, Украина), вместимость: 2500
19 Ноября 2022 года в 15:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 14-й тур
Колос
Ворскла

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колос - Ворскла, которое состоится 19 Ноября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Колос (Ковалёвка, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Колос
      Ковалёвка
      Ворскла
      Полтава
      Главные тренеры
      УкраинаЯрослав Вишняк
      УкраинаВиктор Анатольевич Скрипник
      История личных встреч
      24.09.2021 Украина - Премьер-лига Тур 9 Колос0 : 1Ворскла
      24.04.2021 Украина - Премьер-лига Тур 23 Колос3 : 0Ворскла
      22.11.2020 Украина - Премьер-лига Тур 10 Ворскла3 : 0Колос
      30.11.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 16 Ворскла1 : 0Колос
      30.10.2019 Кубок Украины 1/8 финала Колос0 : 1Ворскла
      24.08.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 5 Колос0 : 3Ворскла
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Днепр-112102028-73288,9
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр1183025-72781,8
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Заря1382329-192666,7
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо К1272320-132363,9
      5 Александрия1272322-182363,9
      6 Верес1352617-181743,6
      7 Колос1244410-141644,4
      8 Металлист1243515-191541,7
      9 Ворскла1343614-161538,5
      10 Металлист 19251235411-171438,9
      11 Рух В1233614-191233,3
      12 Кривбасс123368-131233,3
      13 Минай122468-141027,8
      14 Черноморец122378-17925,0
      15
      Зона вылета
      		Львов122379-19925,0
      16
      Зона вылета
      		Ингулец1214710-18719,4

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