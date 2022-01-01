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Узбекистан - Россия 20 Ноября прямая трансляция

Стадион: Пахтакор (Ташкент, Узбекистан), вместимость: 35000
20 Ноября 2022 года в 15:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
Главный судья: Данияр Сахи (Астана, Казахстан);
Узбекистан
Россия

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Узбекистан - Россия, которое состоится 20 Ноября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Пахтакор (Ташкент, Узбекистан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Узбекистан
      Россия
      Главные тренеры
      СловенияСречко Катанец
      РоссияВалерий Георгиевич Карпин
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Узбекистан — Россия. Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.

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