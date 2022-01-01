Узбекистан - Россия 20 Ноября прямая трансляция
Стадион: Пахтакор (Ташкент, Узбекистан), вместимость: 35000
20 Ноября 2022 года в 15:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
Главный судья: Данияр Сахи (Астана, Казахстан);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Узбекистан - Россия, которое состоится 20 Ноября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Пахтакор (Ташкент, Узбекистан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Узбекистан
Россия
Главные тренеры
|Сречко Катанец
|Валерий Георгиевич Карпин
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: Узбекистан — Россия. Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.