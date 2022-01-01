Норвегия - Финляндия 20 Ноября прямая трансляция
Стадион: Уллевол (Осло, Норвегия), вместимость: 27200
20 Ноября 2022 года в 16:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Норвегия - Финляндия, которое состоится 20 Ноября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Уллевол (Осло, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Норвегия
Финляндия
Главные тренеры
|Столе Сольбаккен
|Маркку Канерва
История личных встреч
|29.03.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 0