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Северная Македония - Азербайджан 20 Ноября прямая трансляция

Стадион: Тоше Проески (Скопье, Северная Македония), вместимость: 32580
20 Ноября 2022 года в 16:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 2
Северная Македония
Азербайджан

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Северная Македония - Азербайджан, которое состоится 20 Ноября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 2, оно проводится на стадионе: Тоше Проески (Скопье, Северная Македония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Северная Македония
      Азербайджан
      Главные тренеры
      Северная МакедонияБлагойя Милевски
      ИталияДжанни Де Бьязи
      История личных встреч
      27.03.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 2 Азербайджан1 : 1Северная Македония
      29.05.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 2 Северная Македония3 : 1Азербайджан
      10.08.2011 Товарищеские матчи (сборные) Август 2011 Азербайджан0 : 1Северная Македония

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