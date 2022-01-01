Северная Македония - Азербайджан 20 Ноября прямая трансляция
Стадион: Тоше Проески (Скопье, Северная Македония), вместимость: 32580
20 Ноября 2022 года в 16:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 2
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Северная Македония - Азербайджан, которое состоится 20 Ноября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 2, оно проводится на стадионе: Тоше Проески (Скопье, Северная Македония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Северная Македония
Азербайджан
Главные тренеры
|Благойя Милевски
|Джанни Де Бьязи
История личных встреч
|27.03.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 2
|1 : 1
|29.05.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 2
|3 : 1
|10.08.2011
|Товарищеские матчи (сборные)
|Август 2011
|0 : 1