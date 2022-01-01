Оман - Беларусь 20 Ноября прямая трансляция
20 Ноября 2022 года в 18:00 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 2
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оман - Беларусь, которое состоится 20 Ноября 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 2, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оман
Беларусь
Главные тренеры
|Бранко Иванкович
|Георгий Петрович Кондратьев
История личных встреч
|17.11.2010
|Товарищеские матчи (сборные)
|Ноябрь 2010
|0 : 4