Австрия - Италия 20 Ноября прямая трансляция
Стадион: Эрнст Хаппель (Вена, Австрия), вместимость: 53008
20 Ноября 2022 года в 22:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Австрия - Италия, которое состоится 20 Ноября 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Эрнст Хаппель (Вена, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Австрия
Италия
Главные тренеры
|Франко Фода
|Ральф Рангник
|Роберто Манчини
История личных встреч
|26.06.2021
|ЧЕ-2020 - финальный раунд
|1/8 финала
|2 : 1 ДВ