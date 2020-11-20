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Австрия - Италия 20 Ноября прямая трансляция

Стадион: Эрнст Хаппель (Вена, Австрия), вместимость: 53008
20 Ноября 2022 года в 22:45 (+03:00). Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1
Австрия
Италия

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Австрия - Италия, которое состоится 20 Ноября 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи 1, оно проводится на стадионе: Эрнст Хаппель (Вена, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Австрия
      Италия
      Главные тренеры
      ГерманияФранко Фода
      ГерманияРальф Рангник
      ИталияРоберто Манчини
      История личных встреч
      26.06.2021 ЧЕ-2020 - финальный раунд 1/8 финала Италия2 : 1 ДВАвстрия

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