00:37 ()
Свернуть список

Кривбасс - Металлист 1925 20 Ноября прямая трансляция

Стадион: Шахта Октябрьская (Кривой Рог, Украина), вместимость: 2700
20 Ноября 2022 года в 15:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 14-й тур
Кривбасс
Металлист 1925

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кривбасс - Металлист 1925, которое состоится 20 Ноября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Шахта Октябрьская (Кривой Рог, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Кривбасс
      Кривой Рог
      Металлист 1925
      Харьков
      Главные тренеры
      УкраинаЮрий Николаевич Вернидуб
      УкраинаВалерий Сергеевич Кривенцов
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Днепр-113112030-83589,7
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр1283126-92775,0
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Заря1382329-192666,7
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо К1272320-132363,9
      5 Александрия1272322-182363,9
      6 Ворскла1453616-171842,9
      7 Верес1352617-181743,6
      8 Колос1344511-161641,0
      9 Металлист1243515-191541,7
      10 Металлист 19251235411-171438,9
      11 Рух В1233614-191233,3
      12 Кривбасс123368-131233,3
      13 Минай122468-141027,8
      14 Черноморец122378-17925,0
      15
      Зона вылета
      		Львов122379-19925,0
      16
      Зона вылета
      		Ингулец1214710-18719,4

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close