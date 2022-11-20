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Гран-при Абу-Даби прямая трансляция 20 ноября 2022 Гонка смотреть онлайн

Арена: Автодром Яс Марина (Абу-Даби, ОАЭ)
Этап 22, Абу-Даби, ОАЭ. Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
20 Ноября 2022 года в 16:00 (+03:00)

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Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Абу-Даби - Гонка, которое состоится 20 ноября 2022 года в 16:00 UTC+3. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2022. Этап 22, оно проводится в стране ОАЭ. Миллионы болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
СпортсменКомандаРезультатОчки
1НидерландыМакс ФерстаппенRed Bull
2МексикаСерхио ПересRed Bull
3МонакоШарль ЛеклерScuderia Ferrari
4ИспанияКарлос Сайнс-младшийScuderia Ferrari
5ВеликобританияЛьюис ХэмилтонMercedes AMG F1
6ВеликобританияДжордж РасселлMercedes AMG F1
7ВеликобританияЛандо НоррисMcLaren
8ФранцияЭстебан ОконAlpine
9ГерманияСебастьян ФеттельAston Martin
10ИспанияФернандо АлонсоAlpine
11ЯпонияЮки ЦунодаScuderia AlphaTauri
12ГерманияМик ШумахерHaas
13АвстралияДаниэль РиккардоMcLaren
14КанадаЛэнс СтроллAston Martin
15КитайГуаньюй ЧжоуAlfa Romeo
16ДанияКевин МагнуссенHaas
17ФранцияПьер ГаслиScuderia AlphaTauri
18ФинляндияВалттери БоттасAlfa Romeo
19ТаиландАлександер АлбонWilliams
20КанадаНиколас ЛатифиWilliams

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