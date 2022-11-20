Гран-при Абу-Даби прямая трансляция 20 ноября 2022 Гонка смотреть онлайн
Арена: Автодром Яс Марина (Абу-Даби, ОАЭ)Этап 22, Абу-Даби, ОАЭ. Гран-при Абу-Даби. Гонка (58 кругов, 306.183 км)
20 Ноября 2022 года в 16:00 (+03:00)
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Абу-Даби - Гонка, которое состоится 20 ноября 2022 года в 16:00 UTC+3. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2022. Этап 22, оно проводится в стране ОАЭ. Миллионы болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
|№
|Спортсмен
|Команда
|Результат
|Очки
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|2
|Серхио Перес
|Red Bull
|3
|Шарль Леклер
|Scuderia Ferrari
|4
|Карлос Сайнс-младший
|Scuderia Ferrari
|5
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes AMG F1
|6
|Джордж Расселл
|Mercedes AMG F1
|7
|Ландо Норрис
|McLaren
|8
|Эстебан Окон
|Alpine
|9
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|10
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|11
|Юки Цунода
|Scuderia AlphaTauri
|12
|Мик Шумахер
|Haas
|13
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|14
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|15
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|16
|Кевин Магнуссен
|Haas
|17
|Пьер Гасли
|Scuderia AlphaTauri
|18
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|19
|Александер Албон
|Williams
|20
|Николас Латифи
|Williams