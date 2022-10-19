Ингулец - Львов 21 Ноября прямая трансляция
Стадион: Ингулец (Петрово, Украина), вместимость: 1900
21 Ноября 2022 года в 13:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 14-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ингулец - Львов, которое состоится 21 Ноября 2022 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Ингулец (Петрово, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ингулец
Петрово
Львов
Львов
Главные тренеры
|Сергей Дмитриевич Лавриненко
|Олег Анатольевич Дулуб
История личных встреч
|23.08.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 5
|1 : 2
|06.05.2021
|Украина - Премьер-лига
|Тур 25
|1 : 0
|05.12.2020
|Украина - Премьер-лига
|Тур 12
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Днепр-1
|13
|11
|2
|0
|30-8
|35
|89,7
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр
|12
|8
|3
|1
|26-9
|27
|75,0
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Заря
|13
|8
|2
|3
|29-19
|26
|66,7
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Динамо К
|12
|7
|2
|3
|20-13
|23
|63,9
|5
|Александрия
|12
|7
|2
|3
|22-18
|23
|63,9
|6
|Ворскла
|14
|5
|3
|6
|16-17
|18
|42,9
|7
|Верес
|13
|5
|2
|6
|17-18
|17
|43,6
|8
|Металлист 1925
|13
|4
|5
|4
|13-17
|17
|43,6
|9
|Колос
|13
|4
|4
|5
|11-16
|16
|41,0
|10
|Металлист
|13
|4
|3
|6
|15-20
|15
|38,5
|11
|Минай
|13
|3
|4
|6
|9-14
|13
|33,3
|12
|Рух В
|12
|3
|3
|6
|14-19
|12
|33,3
|13
|Кривбасс
|13
|3
|3
|7
|8-15
|12
|30,8
|14
|Черноморец
|12
|2
|3
|7
|8-17
|9
|25,0
| 15
Зона вылета
|Львов
|12
|2
|3
|7
|9-19
|9
|25,0
| 16
Зона вылета
|Ингулец
|12
|1
|4
|7
|10-18
|7
|19,4