Дания - Тунис 22 Ноября прямая трансляция
Стадион: Эдьюкейшн Сити (Эр-Райян, Катар), вместимость: 45350
22 Ноября 2022 года в 16:00 (+03:00). ЧМ-2022 - финальный раунд, Группа D. 1-й тур
Главный судья: Сесар Артуро Рамос (Кульякан, Мексика);
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45'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дания - Тунис, которое состоится 22 Ноября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - финальный раунд, Группа D. 1-й тур, оно проводится на стадионе: Эдьюкейшн Сити (Эр-Райян, Катар). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дания
Тунис
Главные тренеры
|Каспер Юльманн
|Джалель Кадри
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура группового этапа ЧМ-2022: Дания — Тунис. Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
1/8 финала
|Метка
A01
| A1
B2
|03.12
A02
| C1
D2
|03.12
A03
| D1
C2
|04.12
A04
| B1
A2
|04.12
A05
| E1
F2
|05.12
A06
| G1
H2
|05.12
A07
| F1
E2
|06.12
A08
| H1
G2
|06.12
1/4 финала
|Метка
QF1
| A05
A06
|09.12
QF2
| A01
A02
|09.12
QF3
| A07
A08
|10.12
QF4
| A04
A03
|10.12
1/2 финала
|Метка
SF1
| WQF1
WQF2
|13.12
SF2
| WQF3
WQF4
|14.12
За 3-е место
|Метка
F3
| LSF1
LSF2
|17.12
Финал
|Метка
F1
| WSF1
WSF2
|18.12