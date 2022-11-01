Химки - Нижний Новгород 22 Ноября прямая трансляция
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
22 Ноября 2022 года в 17:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа A
Главный судья: Сергей Чебан (Москва, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Пари Нижний Новгород, которое состоится 22 Ноября 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа A, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Химки
Химки
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Спартак Артурович Гогниев
|Михаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
|13.09.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|1 : 1 5 : 3
|24.07.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|3 : 0
|17.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|0 : 0
|27.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|1 : 1
|21.10.2020
|Кубок России
|Группа 5
|1 : 1 9 : 10
|19.10.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 18
|1 : 0
|07.04.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 30
|0 : 2
|19.09.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 12
|1 : 1
|08.11.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 22
|0 : 2
|26.07.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 4
|1 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Пари Нижний Новгород
|4
|8
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Локомотив М
|4
|8
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Краснодар
|4
|7
|4
|Химки
|4
|1
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Спартак М
|4
|12
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Зенит
|5
|9
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Крылья Советов
|4
|6
|4
|Факел
|5
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Динамо М
|4
|7
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Ахмат
|4
|6
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Ростов
|4
|6
|4
|Оренбург
|4
|5
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|ЦСКА
|4
|9
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Урал
|4
|9
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Торпедо М
|4
|6
|4
|Сочи
|4
|0