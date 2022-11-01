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Оренбург - Ростов 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 7500
23 Ноября 2022 года в 14:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа C
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы, Россия);
Оренбург
Ростов

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Ростов, которое состоится 23 Ноября 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа C, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Оренбург
      Оренбург
      Ростов
      Ростов-на-Дону
      Главные тренеры
      ЧехияМарцел Личка
      РоссияВалерий Георгиевич Карпин
      История личных встреч
      14.09.2022 Фонбет Кубок России Группа C Ростов3 : 1Оренбург
      07.08.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Ростов2 : 1Оренбург
      12.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Оренбург0 : 0Ростов
      13.07.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Ростов2 : 1Оренбург
      20.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Оренбург3 : 0Ростов
      06.10.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Ростов0 : 1Оренбург
      21.05.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 30 Оренбург2 : 0Ростов
      30.07.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 1 Ростов1 : 0Оренбург
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2022/2023: «Оренбург» — «Ростов». Это соперники по группе С. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Пари Нижний Новгород5 10
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Локомотив М4 8
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Краснодар4 7
      4 Химки5 2
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Спартак М4 12
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Зенит5 9
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Крылья Советов4 6
      4 Факел5 0
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Динамо М4 7
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Ахмат4 6
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Ростов4 6
      4 Оренбург4 5
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		Урал5 11
      2
      Раунд 1 - верхняя сетка
      		ЦСКА5 10
      3
      Раунд 1 - нижняя сетка
      		Торпедо М5 7
      4 Сочи5 2

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