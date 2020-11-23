Ахмат - Динамо М 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: имени Султана Билимханова (Грозный, Россия), вместимость: 10600
23 Ноября 2022 года в 16:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа C
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
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Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Динамо М, которое состоится 23 Ноября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа C, оно проводится на стадионе: имени Султана Билимханова (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ахмат
Грозный
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Сергей Абуезидович Ташуев
|Славиша Йоканович
История личных встреч
|02.10.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|2 : 1
|13.09.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа C
|2 : 1
|15.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 25
|2 : 0
|14.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|2 : 1
|28.02.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|1 : 2
|21.09.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|1 : 0
|13.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 22
|2 : 3
|02.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|1 : 1
|27.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 26
|0 : 0
|28.10.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 12
|0 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2022/2023: «Ахмат» — «Динамо». Это соперники по группе С. Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Пари Нижний Новгород
|5
|10
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Локомотив М
|4
|8
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Краснодар
|4
|7
|4
|Химки
|5
|2
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Спартак М
|4
|12
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Зенит
|5
|9
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Крылья Советов
|4
|6
|4
|Факел
|5
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Динамо М
|4
|7
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Ахмат
|4
|6
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Ростов
|4
|6
|4
|Оренбург
|4
|5
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Урал
|5
|11
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|ЦСКА
|5
|10
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Торпедо М
|5
|7
|4
|Сочи
|5
|2