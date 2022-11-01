Краснодар - Локомотив 23 Ноября прямая трансляция
Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
23 Ноября 2022 года в 20:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа A
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
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45'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Локомотив, которое состоится 23 Ноября 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа A, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
|Александр Александрович Сторожук
|Андрей Витальевич Фёдоров (и.о.)
История личных встреч
|14.09.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа A
|2 : 2 3 : 1
|06.08.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|3 : 0
|04.05.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 19
|1 : 0
|22.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 5
|2 : 1
|11.02.2021
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|04.02.2021
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|13.12.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 18
|5 : 0
|15.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|1 : 0
|10.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|1 : 1
|24.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 7
|1 : 1
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2022/2023: «Краснодар» — «Локомотив». Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Пари Нижний Новгород
|5
|10
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Локомотив М
|4
|8
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Краснодар
|4
|7
|4
|Химки
|5
|2
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Спартак М
|4
|12
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Зенит
|5
|9
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Крылья Советов
|4
|6
|4
|Факел
|5
|0
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Динамо М
|4
|7
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|Ахмат
|4
|6
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Ростов
|4
|6
|4
|Оренбург
|4
|5
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Раунд 1 - верхняя сетка
|Урал
|5
|11
| 2
Раунд 1 - верхняя сетка
|ЦСКА
|5
|10
| 3
Раунд 1 - нижняя сетка
|Торпедо М
|5
|7
|4
|Сочи
|5
|2