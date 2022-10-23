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Днепр-1 - Александрия 23 Ноября прямая трансляция

Стадион: Авангард (Ужгород, Украина), вместимость: 12000
23 Ноября 2022 года в 14:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 1-й тур
Днепр-1
Александрия

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр-1 - Александрия, которое состоится 23 Ноября 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Авангард (Ужгород, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Днепр-1
      Днепр
      Александрия
      Александрия
      Главные тренеры
      УкраинаАлександр Кучер
      УкраинаЮрий Владимирович Гура
      История личных встреч
      20.11.2021 Украина - Премьер-лига Тур 15 Днепр-13 : 1Александрия
      08.03.2021 Украина - Премьер-лига Тур 17 Днепр-10 : 0Александрия
      03.03.2021 Кубок Украины 1/4 финала Днепр-11 : 1 3 : 4Александрия
      26.09.2020 Украина - Премьер-лига Тур 4 Александрия4 : 1Днепр-1
      15.12.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 18 Днепр-11 : 2Александрия
      14.09.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 7 Александрия2 : 0Днепр-1
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Днепр-113112030-83589,7
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр1283126-92775,0
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Заря1382329-192666,7
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо К1382321-132666,7
      5 Александрия1272322-182363,9
      6 Ворскла1453616-171842,9
      7 Верес1452717-191740,5
      8 Металлист 19251345413-171743,6
      9 Колос1344511-161641,0
      10 Металлист1343615-201538,5
      11 Минай133469-141333,3
      12 Рух В1233614-191233,3
      13 Кривбасс133378-151230,8
      14 Ингулец1324711-181025,6
      15
      Зона вылета
      		Черноморец122378-17925,0
      16
      Зона вылета
      		Львов132389-20923,1

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